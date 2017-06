Policiais vão utilizar sistema que identifica objetos roubados na Paraíba

A Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Sesds) conta, a partir desta segunda-feira (12), com mais uma ferramenta que vai auxiliar as Polícias Civil e Militar da Paraíba no enfrentamento dos crimes patrimoniais.

Por meio do endereço eletrônico www.mepertence.com, será possível realizar consultas online de bens móveis como celulares, relógios, bicicletas, quadrículos, ciclomotores, motos aquáticas, máquinas agrícolas e motores, cruzando dados de fabricantes, distribuidores, logistas, proprietários de bens móveis e forças de segurança de todo o país.

O acesso foi garantido por meio de Termo de Cooperação Técnica assinado pela Sesds e o Me Pertence – Cadastro Nacional de Bens, no dia 19 de maio deste ano.

Segundo o secretário Cláudio Lima, os policiais paraibanos serão orientados para, entre outras fontes, consultar o banco de dados do sistema ‘Me Pertence’ sobre os bens apreendidos ou verificados durante abordagens, sempre que houver dúvida sobre a procedência de objetos recolhidos.

“As consultas podem ser realizadas em poucos segundos, utilizando o sistema de radio comunicação do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop), possibilitando que bens cadastrados no sistema e que estejam nas mãos de terceiros, por via de crimes patrimoniais, sejam devolvidos aos seus proprietários”, explicou Renato de Mendonça Carvalho, diretor presidente do ‘Me Pertence’.

O usuário poderá ser informado automaticamente pelo sistema, via e-mail, sobre local e data de apreensão e poderá reaver o objeto nas unidades policiais.

“Assinamos o Termo de Cooperação Técnica na certeza de que esse pode ser mais um instrumento para otimizar o trabalho os órgãos operativos de Segurança Pública, e contribuir para que objetos que tenham sido roubados ou furtados sejam devolvidos aos seus proprietários, auxiliando na prática de efetivos resultados do trabalho de prevenção e repressão qualificada das Polícias da Paraíba”, frisou Cláudio Lima.