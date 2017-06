Policiais sofrem acidente com viatura da PM em rodovia da Paraíba

Policiais militares foram vítimas de acidente entre os municípios de Cruz do Espirito Santo e Sapé, localizados na Zona da Mata paraibana, nessa segunda-feira (5).

A viatura que eles trafegavam capotou na rodovia PB-004. O veículo envolvido no acidente seguia em comboio com duas viaturas durante uma operação, quando um dos pneus do carro estourou.

Os policiais foram levados para um hospital no município de Sapé. Eles sofreram escoriações leves.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.