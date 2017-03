Policiais militares vão ganhar estande de tiro para treinamentos em Guarabira

fotos: Secom/PB

O comando do 4º Batalhão da Polícia Militar vai construir um estande de tiros na cidade de Guarabira, o que vai beneficiar os policiais da região com um novo espaço para os treinamentos. O projeto já está sendo elaborado e a previsão é que até o começo do próximo ano o estande seja entregue.

Para o comandante do 4º Batalhão, major Gilberto Felipe, que realizou uma visita técnica no terreno que vai sediar o estande, o espaço vai oferecer mais condições para qualificar os policiais no combate à criminalidade.

“É de fundamental importância o treinamento continuado dos policiais e oferecendo a eles, no próprio Batalhão, um estande para o aprimoramento de suas técnicas, estamos proporcionando à sociedade um profissional cada vez mais qualificado. É com esse pensamento e apoio imprescindível do nosso comandante geral que iremos construir o estande aqui em Guarabira, um projeto idealizado pelo tenente-coronel Valério, que me antecedeu no 4º Batalhão”, destacou.

A informação da construção do estande foi anunciada durante a primeira formatura geral de 2017. O espaço atenderá não só policiais militares, mas também integrantes de outros órgãos de segurança da região.

O terreno que vai sediar o estande de tiros do 4º Batalhão passou por uma inspeção, que teve a presença do major Pablo Cunha, um dos mais experientes instrutores da área de tiro policial, para analisar a topografia, direção do vento e a iluminação solar do local, com o objetivo de proporcionar um espaço moderno e adequado para o treinamento, tendo foco na dignidade do policial.

Treinamentos especializados – Além dos treinamentos rotineiros, os policiais vão usar o espaço para treinar situações de confronto contra quadrilhas especializadas em ataques a bancos. As capacitações vão oferecer as técnicas e táticas mais atualizadas do país.