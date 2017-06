Policiais do 4º BPM prendem em Alagoa Grande acusado de lesão corporal

Foto: Wagner Varela/Ascom

Um homem foi preso em flagrante, no início da noite deste sábado (10), no pátio da feira da cidade de Alagoa Grande, acusado de lesão corporal por arma branca. A prisão do acusado e a apreensão da faca utilizada por ele foram feitas por policiais da Rádio Patrulha da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar).

A guarnição comandada pelo Sgt Amâncio foi informada de um possível esfaqueamento no pátio da feira depois de um desentendimento entre o acusado e a vítima. Constatado o fato, os policiais deram início às diligências e, logo em seguida, localizaram e prenderam o acusado.

A vítima foi socorrida para o Hospital de Alagoa Grande e não corre risco de morrer. O acusado e a arma apreendida foram apresentados na delegacia, onde ele foi autuado em flagrante por lesão corporal.