Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em condomínio, em Cabedelo

fotos: Secom/PB

Policiais civis da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (Roubos e Furtos) de João Pessoa prenderam, na tarde dessa quinta-feira (9), no bairro de Intermares na cidade de Cabedelo, região metropolitana da Capital, Matteo Zaccara Segundo Neto, 19 anos.

A prisão ocorreu durante um trabalho de investigação que tinha como objetivo identificar os suspeitos de um assalto praticado em uma casa lotérica da cidade de Cabedelo.

Quando monitoravam o local, os agentes de investigação viram Matteo passar em uma moto e como o jovem apresentava uma atitude suspeita e também tinha as mesmas características de um dos envolvidos com o assalto, os policiais o seguiram até o edifício Mar do Caribe, em Intermares. Sem desconfiar que estava sendo monitorado, Matteo entrou no prédio e os policiais ficaram aguardando ele sair.

“Quando Matteo apareceu, foi abordado. Durante a revista realizada nele, os agentes de investigação encontraram drogas. No apartamento onde ele mora com a esposa foram apreendidos mais micropontos de LSD, cocaína, maconha fracionada em saquinhos, uma balança de precisão e R$ 785 em dinheiro trocado. Matteo falou que comprou a droga a um homem que mora em João Pessoa. “Agora vamos continuar as investigações para identificar este ‘fornecedor’”, disse o delegado Tercio Chaves.

Já na delegacia, Matteo revelou que estava aguardando receber uma grande quantidade de drogas que seria comercializada durante uma festa rave que vai acontecer neste sábado (11) na grande João Pessoa.

Matteo já foi preso por roubo e posse ilegal de arma, agora foi autuado por tráfico de drogas. Depois de ser ouvido na audiência de custódia, Matteo foi encaminhado para o Presídio do Roger, onde vai aguardar pela sentença da Justiça.