Polícia prende suspeito de homicídio em João Pessoa minutos após o crime

Foto: Secom/PB

Policiais militares do 1º Batalhão prenderam em flagrante, no início da noite desta sexta-feira (24), um homem suspeito de matar um mecânico na frente de uma loja de motos, no bairro da Torre, em João Pessoa.

Leandro Francisco dos Santos, de 23 anos, foi preso pouco tempo depois do crime, já no centro da capital. Com ele, foi apreendida a arma utilizada para tirar a vida da vítima, uma pistola calibre 380. O acusado já responde processos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma na 4ª Vara Criminal de João Pessoa.

De acordo com o tenente Borges Neto, comandante da equipe responsável pela prisão, assim que ocorreu o homicídio, o Ciop (Centro Integrado de Operações Especiais) determinou que as viaturas intensificassem as buscas em toda a região para prender o suspeito.

“Com as características repassadas pelo Ciop, conseguimos identificar o suspeito na Avenida Camilo de Holanda, já perto do colégio Lyceu Paraibano, e durante a abordagem ele confessou ser o autor dos disparos que tiraram a vida vítima”, disse.

O crime aconteceu na Avenida Beira Rio e teve como vítima Tiego Rafael Gama de Sousa, de 25 anos. A motivação do assassinato ainda será investigada pela Polícia Civil. O suspeito preso em flagrante pela Polícia Militar foi apresentado na Central de Polícia, no Geisel.