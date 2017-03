Polícia prende suspeito de assalto aos Correios de Itapororoca e recupera dinheiro

Foto: Reprodução/TVCB

A Polícia Militar frustrou a fuga de dois suspeitos que tinham acabado de assaltar a agência dos Correios da cidade de Itapororoca, na manhã desta segunda-feira (13), e prendeu um dos acusados do crime com um revólver calibre 38 e uma mochila com todo o dinheiro que seria levado do estabelecimento. José Lucas Aquino Costa, de 21 anos, é do Estado de Pernambuco.

De acordo com o cabo Hilton Lopes, da Força Tática da 2ª Companhia Independente, a viatura interceptou os suspeitos ainda na porta da agência.