Polícia prende suspeito de assaltar taxista em Campina Grande

Foto: Secom/PB

A Polícia Civil da Paraíba, através de um trabalho investigativo da delegacia plantonista prendeu Carlos Gomes Sousa Junior, 20 anos, suspeito de ter praticado roubo qualificado, contra o taxista na cidade de Campina Grande, Agreste paraibano.

De acordo com informações do delegado seccional de Campina Grande, Iasley Almeida, durante depoimento, a vítima disse que escutou solicitação para uma corrida no portal sudoeste e, como estava próxima ao local resolveu seguir para o endereço indicado, quando, na ocasião pegou dois homens que, inicialmente, deram destino para um supermercado, como estava fechado, eles decidiram pedir passagem para a cidade de Pocinhos.

No trajeto, um dos ocupantes pediu o carro do taxista e em seguida desferiu um golpe de faca no pescoço da vitima, que foi deixado numa estrada de terra e teve seu táxi roubado pela dupla.

A polícia informou que um motoqueiro, que passava pelo local, minutos depois do ocorrido, socorreu o taxista para o Hospital de Trauma de Campina Grande. E, através de informações sigilosas, do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado, os policais conseguiram localizar e prender um dos acusados do crime e ainda localizar o carro, que foi devolvido para o taxista.

Após ser autuado pelo crime de roubo qualificado, Carlos Gomes passou por audiência de custódia, em seguida levado para o presídio Serrotão.

Ainda em Campina Grande, o Núcleo Especializado em Repressão a Tentativas de Homicídios (NERTHO-CG) prendeu em flagrante Josildo da Silva Lima, pela prática do crime de tentativa de homicídio.

Segundo informações policiais, ele teria colocado veneno no filtro de água da oficina do seu irmão, o qual após ingerir o líquido começou a passar mal. A vitima foi socorrida para o Hospital de Trauma e não corre risco de morte.

Autuado em flagrante, Josildo confessou o crime, alegando desentendimento familiar. Autuado por tentativa de homicídio, o suspeito será levado para audiência de custódia e fica à disposição da Justiça.