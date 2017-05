Polícia prende suspeito após perseguição na cidade de Santa Rita

Um homem de 26 anos. que estava circulando armado com um revólver em uma moto roubada, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (23), após uma perseguição de mais de 5 km, realizada por policiais da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam) do 7º Batalhão, no centro da cidade de Santa Rita.

A equipe de policiais acompanhou o suspeito e esperou o momento certo para realizar a abordagem, já que a circulação de pessoas era grande no local, minimizando assim os riscos da ação.

O acusado chegou a perder o controle da moto e cair.

O veículo tinha sido roubado na semana passada, no centro de João Pessoa, e foi usado no roubo a um mercadinho, na manhã desta terça-feira, 23, em Cruz do Espírito Santo.

O dinheiro levado do estabelecimento comercial também foi recuperado. A arma encontrada com ele estava com três munições intactas.

Após a prisão, o suspeito foi levado para a 6ª Delegacia Distrital, em Santa Rita.