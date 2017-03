Polícia prende homem suspeito de tentativa de homicídio em Campina Grande

A Polícia Civil, por meio do Núcleo Especializado em Repressão a Tentativas de Homicídios (Nertho), da 10ª Delegacia Seccional de Campina Grande, prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (21), o comerciante Leonardo Freitas de Sousa, 50 anos.

Ele é suspeito de ter praticado o crime de tentativa de homicídio na noite dessa segunda-feira (20) contra Adenilson Araújo Cruz.

O crime ocorreu na casa de Leonardo. De acordo com informações, o suspeito e a vítima passaram toda a tarde bebendo e de uma hora pra outra começaram a discutir e entrar em luta corporal.

Em um determinado momento, Leonardo pegou uma faca e desferiu um golpe de faca no peito da vítima. Depois de praticar o crime, ele fugiu deixando o amigo no chão. Pessoas que moram próximo à casa do suspeito ligaram para o Samu e Adenilson foi levado para o Hospital.

Assim que a polícia tomou conhecimento do caso, foi até o Hospital de Trauma de Campina Grande para onde a vítima tinha sido socorrida e estava internada.

No momento em que os agentes de investigação estavam colhendo informações para comprovar a história de que o crime teria sido praticado por Leonardo, recebeu uma informação repassada para o número 197 Disque Denúncia da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social (Seds).

Segundo a ligação anônima, Leonardo também teria dado entrada no Hospital de Trauma e na hora da triagem para justificar os ferimentos no corpo informou que teria sofrido um acidente de trânsito, mas quando os policiais do Nertho chegaram ao local o acusado já tinha passado pelo ambulatório e como os ferimentos foram só superficiais ele foi liberado depois da consulta médica.

Diante disso, os policiais continuaram as diligências para localizar o paradeiro do acusado, e, após um longo período de campana, conseguiram encontrar Leonardo no bairro da Liberdade.

Ele foi conduzido à delegacia de polícia para lavratura do procedimento policial de tentativa de homicídio. Durante a oitiva, também foi dado cumprimento a mandado de prisão definitiva em decorrência de uma sentença da Justiça, que condenou Leonardo a 14 anos e 4 meses por homicídio simples.

Leonardo Feitas está recolhido na carceragem da Central de Polícia de Campina Grande, no bairro do Catolé. Ele será encaminhado para audiência de custódia nesta quarta-feira (22), mas como já tem uma sentença de prisão definitiva expedida pela Justiça, Leonardo será levado em seguida para o Presídio do Serrotão.