Polícia prende homem suspeito de homicídio e apreende adolescentes em Campina

A Polícia Civil, por meio da Delegacia da Infância e Juventude (DIJ) de Campina Grande, com o apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Infância e Juventude (DRCCIJ), cumpriu, na manhã desta terça-feira (21), os mandados de busca e apreensão e de prisão contra Tercio Rodrigues Evangelista Oliveira, 20 anos.

Ele é suspeito de ter praticado um crime de homicídio quando era adolescente.

De acordo com as investigações, na noite do dia 1º de abril de 2014, Tercio teria sido contratado por um traficante para matar rivais e devedores do ponto de droga comandado por ele.

Na época, o adolescente se dirigiu até o bairro da Ramadinha II, que fica na zona Oeste da cidade.

Lá ele se encontrou com Wilson Davi Sales Neto, 20 anos, e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local.

Quando o crime foi praticado, Tercio era menor de idade. Os primeiros levantamentos realizados no local levaram a polícia até a identificação dele como o principal suspeito de efetuar os disparos.

Foram realizadas várias diligências nos locais onde Tercio costumava ser visto, mas em nenhuma das buscas ele foi encontrado pelos policiais. Somente esta semana que uma informação anônima ajudou a encerrar o caso.

Tercio foi preso no bairro de Bodocongó, na casa de um parente. Ele foi encaminhado para Delegacia, mas, apesar de hoje ser maior de idade, ele será encaminhado para o Lar do Garoto, em Lagoa Seca, para cumprimento da medida de internação imposta a ele até completar 21 anos, que é o tempo máximo permitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Mais prisões – Na tarde dessa segunda-feira (20), a Delegacia da Infância e Juventude (DIJ), mais uma vez com o apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Infância Juventude (DRCCIJ), deu cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão e um de apreensão em desfavor de Leonardo Rodrigues Santos, 18 anos, Marcela Teixeira Rafael, 18 anos, Melquisedeque Santiago Pereira, 20 anos, e um adolescente de 17 anos.

Eles são investigados por prática de crimes de roubo e posse ilegal de arma.