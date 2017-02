Polícia prende homem suspeito de estuprar neta e outro investigado por homicídio

Foto: Secom/PB

Policiais Civis do Grupo Tático Especial (GTE) da Delegacia de Homicídios e Entorpecentes (DHE) da cidade de Patos, no Sertão paraibano, cumpriram, na manhã desta segunda-feira (20), no município de São José do Bonfim, um mandado de prisão expedido pela Justiça contra o aposentado Genivaldo da Silva Pereira de Oliveira, 66 anos.

Ele é suspeito de praticar o crime de estupro de vulnerável. Outro mandado de prisão foi cumprido em desfavor de Felipe de Souza Fernandes, 21 anos, investigado por homicídio.

A polícia começou a investigar o suspeito depois de receber uma informação repassada pelo Conselho Tutelar do município de que Genivaldo poderia estar praticando o crime de estupro contra uma neta.

Os conselheiros foram até a casa de Genivaldo e lá encontraram a vítima que confirmou a violência sexual cometida pelo avô. A criança, que hoje tem 12 anos, foi levada para a casa do pai, que é separado da mãe dela.

O caso aconteceu na sexta-feira (17) e depois de ouvir as testemunhas e a vítima o delegado Galdencio Neto solicitou à Justiça o mandado de prisão.

“Genivaldo foi preso na casa dele. Na delegacia ele confessou a violência sexual praticada contra a neta e disse que a primeira vez que abusou da menina ela tinha apenas quatro anos. Mesmo morando na mesma casa com a mãe da menina, que é filha dele, ela não desconfiou de nada porque sofre de distúrbios mentais”, disse o delegado.

Foto: Secom/PB

Mais prisão – Também nesta segunda feira (20), por volta das 10h da manhã, a equipe do GTE da Delegacia de Homicídios e Entorpecentes cumpriu um segundo mandado de prisão, dessa vez em desfavor de Felipe de Souza Fernandes, 21 anos. Felipe é suspeito de participar de um homicídio registrado no ano de 2015 na cidade de Patos.

Os levantamentos realizados na época mostraram que a vítima Weverton da Silva Pereira estava em uma praça pública quando várias motos chegaram ao local e os ocupantes atiraram na direção dele.

Os responsáveis pelos disparos fugiram sem roubar nada da vítima. Dias depois do caso, a polícia prendeu alguns envolvidos no crime. Com a prisão de Felipe, a polícia encerra o inquérito.

No final da manhã, Genivaldo da Silva Pereira de Oliveira e Felipe de Souza Fernandes foram conduzidos para a DHE de Patos, onde foram ouvidos pela autoridade policial e em seguida encaminhados para o Presídio Procurador Romero Nóbrega de Patos para aguardar pela sentença da Justiça.