Polícia prende homem foragido da Justiça no Brejo Paraibano

Foto: Secom/PB

Policiais civis do Grupo Tático Especial (GTE), da 8º Delegacia Seccional de Guarabira, no Brejo Paraibano, cumpriram, na tarde desta segunda-feira (6), um mandado de prisão preventivo expedido pela Comarca de João Pessoa contra David Alves do Nascimento, 31 anos. Ele era procurado pela Justiça por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

A polícia chegou até o foragido depois de receber uma ligação telefônica feita para o número 197 Disque Denúncia da Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Sesds). A pessoa informou, por meio de uma denúncia anônima, que David estava escondido em uma casa no município de Serra da Raiz, localizado a 31 km da cidade de Guarabira.

A informação foi repassada durante o final de semana e desde então começaram os levantamentos para confirmar a denúncia. Os policiais do GTE foram até o município e localizaram a casa onde estaria escondido o investigado. Para que ninguém desconfiasse, eles monitoraram a residência e, quando identificaram David entre os moradores, realizaram a prisão.

“Na hora que foi abordado por nossa equipe, David ainda tentou escapar da prisão informando que a pessoa que a polícia procurava seria um tio dele e não ele, mas quando apresentamos o mandado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma ele entendeu que a prisão dele foi motivada por um trabalho investigativo”, disse o delegado Seccional, Ricardo Sena.

Durante o depoimento, David disse que fugiu de João Pessoa para o município de Serra da Raiz há cerca de 15 dias e ficou escondido na casa de uns parentes, que fica na periferia da cidade. Depois de ser ouvido, David Alves Nascimento foi encaminhado para a Central de Polícia, no Geisel, para aguardar pela audiência de custódia.