Polícia prende homem e mulher com 20 quilos de maconha em Bayeux

Foto: Secom/PB

O trabalho investigativo da Polícia Civil da Paraíba resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de mais de 20 quilos de maconha prensada na cidade de Bayeux.

A ação da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Capital foi iniciada a partir de denúncias encaminhadas pela população por meio do 197, número do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança e da Defesa Social.

Foram presos Marinalva Barbosa da Silva, 41, e Alex Júnior Félix da Silva, 21, conhecido como Juninho. Os dois foram abordados no bairro do Mutirão e a droga estava escondida em um carro estacionado em via pública. De acordo com a DRE, todo o material entorpecente seria comercializado na região metropolitana de João Pessoa.

Os presos foram autuados em flagrante na Central de Polícia Civil, bairro do Geisel, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia.