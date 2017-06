Polícia prende homem e apreende dois adolescentes suspeitos de praticar homicídio

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (Homicídios) de João Pessoa, prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes suspeitos de assassinar Francivaldo Barbosa da Silva, 39 anos.

O crime ocorreu no início da manhã dessa segunda- feira (12), na comunidade Jardim Guaíba, no conjunto Funcionários I, na zona Sul da Capital.

Samuel Silva dos Santos, 18 anos, e os dois adolescentes de 13 e 15 anos foram identificados assim que os policiais chegaram no local do crime.

Eles teriam sido visto pelos moradores da localidade saindo da residência da vítima. De acordo com os levantamentos policiais, os suspeitos subiram na casa de Francivaldo, retiraram as telhas e assim tiveram acesso ao imóvel.

O cenário do crime mostra que houve luta corporal, mas como a vítima mora sozinha foi dominado pelos três. Ele foi assassinado com golpes de pá e chave de fenda, inclusive, os responsáveis pelo homicídio fugiram deixando a chave cravada no pescoço de Francivaldo.

O corpo dele foi encontrado na sala por vizinhos. Como nenhum objeto foi roubado da casa da vítima a polícia seguiu a linha investiga de acerto de contas. Que foi confirmada com a prisão e apreensão dos suspeitos.

Os agentes de investigação descobriram que o crime praticado com requintes de crueldade foi motivado em represália, porque Francivaldo não aceitava o tráfico de drogas na comunidade e teria dito que ia denunciar à polícia os nomes dos responsáveis pelo comércio de entorpecentes.

Samuel Silva dos Santos foi autuado em flagrante por homicídio e está à disposição da Justiça. Já os adolescentes apreendidos foram apresentados na Vara da Infância e da Juventude.