Polícia prende dono de oficina suspeito de adulterar identificador de veículo

Foto: Secom/PB

A Polícia Civil da Paraíba, por meio do trabalho investigativo do Grupo Tático Especial (GTE), da 12ª Delegacia Secional de Esperança, prendeu, na tarde desta terça-feira (14), o comerciante, Luciano do Nascimento Santos, 37 anos, suspeito de adulterar o sinal identificador de veículo automotor. Em poder do mesmo foi apreendido um carro.

A prisão aconteceu na cidade de Esperança, na saída para Campina Grande, precisamente na Oficina do Bezerra, que pertence a Luciano.

De acordo com informações do delegado seccional de Esperança, Henry Fábio, após a realização de exames periciais foi constatado que o veículo seria um clone dublê, do veiculo da mesma marca e modelo, mas de placas originais de Pernambuco, que se encontra com restrição de roubo.

Foto: Secom/PB

A polícia vai continuar com as investigações no intuito de descobrir se outros veículos foram adulterados por ele e repassados para alguém.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 311, do Código Penal Brasileiro – Adulteração de sinal de veiculo automotor, em seguida levado para audiência de custódia e fica à disposição da Justiça.