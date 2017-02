Polícia prende dono de bar acusado de exploração sexual e tráfico em Soledade

Uma operação da Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu armas de fogo e paredões de som automotivo em um bar no sítio Floriano, zona rural de Soledade, Cariri. A ação aconteceu na madrugada deste domingo, 19.

De acordo com a Polícia, a operação foi deflagrada depois que investigações indicavam que no estabelecimento eram praticados crimes de exploração sexual, tráfico de drogas e de armas. O dono do bar foi preso.

Foram encontrados uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38, além de várias munições. Os policiais ainda flagraram a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade e apreenderam dois paredões de som automotivo.

Os proprietários do bar e dos veículos foram conduzidos para a Central de Polícia em Campina Grande.