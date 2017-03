Polícia prende cinco suspeitos logo após assalto a loja na zona sul de João Pessoa

Foto: Secom/PB

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar prenderam, na tarde desta sexta-feira(24), cinco suspeitos de participarem de um assalto a uma loja de eletrodomésticos no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

Com eles, além das armas apreendidas, os PMs recuperaram 40 celulares levados da loja, dois celulares levados de clientes e ainda R$ 258,00 em espécie.

Após receberem a informação da ocorrência do roubo no estabelecimento, foi montada uma operação policial, sob o comando do tenente-coronel Arilson Valério, comandante do 5º Batalhão, com a finalidade de bloquear as possíveis vias de fuga e deter os envolvidos.

Durante as diligências, uma das equipes policiais foi informada por populares que dois dos suspeitos teriam passado por uma rua nas proximidades e que estariam armados.

Durante a perseguição, os PMs encontraram ambos escondidos em um mercadinho e com eles apreenderam duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38.

Os outros três suspeitos foram detidos durante abordagem a um veículo feita por outra equipe policial que havia se dirigido para uma das possíveis vias de fuga, próximo à avenida Hilton Souto Maior.

Os detidos são três maiores de 19 anos (dois), e 22 anos e dois menores de 17 e 16 anos foram encaminhados para Central de Flagrantes da capital juntamente com todo material aprendido.