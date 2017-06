Polícia Militar realiza rondas e abordagens em cidades do Brejo

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), sob o comando do major Gilberto, realizaram durante a noite de terça (6) e madrugada desta quarta-feira (7), rondas e abordagens em Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas e Serra da Raiz, cidades que integram a área do batalhão.

Fotos: Ascom