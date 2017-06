Polícia Militar realiza prisões em três cidades

foto: ascom

Dois homens e uma mulher foram presos por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) durante a noite deste sábado (10) e madrugada do domingo (11), nas cidades de Duas Estradas, Caiçara e Araçagi. Dois deles são acusados de embriaguez e desordem e o terceiro, por violação de domicílio e danos ao patrimônio privado.

A primeira prisão por embriaguez e desordem aconteceu no centro da cidade de Duas Estradas, por volta das 21h do sábado, quando a viatura comandada pelo Sgt Edjelgon realizava patrulhamento nas imediações do Forró do Parque e foi informada de que havia três homens querendo criar confusão com outras pessoas no local da festa.

A guarnição foi até o local e constatou que um homem se encontrava bastante alterado e, ao visualizar os militares, partiu para cima de um deles querendo agredi-lo com socos e pontapés. Os policiais utilizaram o emprego da força necessária e conseguiram conter o acusado, que foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

No início da madrugada deste domingo, no conjunto Antônio Mariz, em Caiçara, uma mulher foi presa porque estaria embriagada e armada com uma faca, ameaçando outras pessoas. A guarnição comandada pelo sargento J. Silva, que fazia rondas pela cidade, foi até o local e localizou a acusada, que estava armada com uma faca. Ela também foi conduzida à delegacia.

Por volta das 3h30 também do domingo, no centro de Cuitegi, a vítima informou aos policiais que tinha se ausentado da sua residência e, ao retornar, flagrou o seu vizinho no interior da mesma. Ele não soube informar o que estaria fazendo no local e houve uma discussão entre os dois, que resultou no acusado quebrando um vidro da janela da residência com um pedaço de madeira.

O acusado foi preso pela guarnição comandada pelo soldado Costa, que o conduziu, juntamente com o proprietário da residência, para a Delegacia de Polícia Civil.