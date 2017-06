Policia intercepta “bolas recheadas” com celulares próximas a presídio

Foto: Reprodução/TVCB

Duas bolas de futebol recheadas com celulares foram encontradas por policias nas proximidades do muro do presídio de Jacarapé, em João Pessoa.

As bolas com os 10 celulares seriam jogadas para dentro da unidade prisional.