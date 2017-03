Polícia intensifica ações de repressão ao tráfico de drogas no Litoral Sul

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da 6ª Delegacia Seccional de Alhandra, prendeu em flagrante delito, na noite dessa quinta-feira (16), Enio Samuel Cavalcante de Queiroz, 52 anos, suspeito de praticar crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

De acordo com informações do delegado seccional de Alhandra, Aneilton Castro, após informações repassadas pelo telefone 197 – Disque Denúncia da Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado, agentes policiais do Núcleo de Repressão Qualificada do município do Conde começaram a investigar e identificaram a localização de Enio Samuel, que foi preso na rua principal da Praia de Jacumã.

Ainda segundo a Polícia, na casa do suspeito foram apreendidos, aproximadamente, 400 gramas de substância assemelhada à maconha, uma quantia em dinheiro que pode ser oriundo do tráfico de drogas.

O preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Alhandra, local onde aguardará a realização da audiência de custódia.