Polícia encaminha para Presídio suspeito de praticar golpe contra idosa

A Justiça determinou, na tarde desta quarta-feira (22), durante a audiência de custódia, que o estudante universitário João Pedro Ribeiro Barbosa Martins Fernandes, 33 anos, fosse encaminhado para o Presídio Flósculo da Nóbrega (Roger) para cumprir prisão preventiva.

Ele foi preso em flagrante na tarde dessa terça-feira (21) por policiais militares e encaminhado para a Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de João Pessoa. João Pedro é suspeito de praticar os crimes de estelionato, associação criminosa e ameaça contra uma idosa de 93 anos.

“A vítima recebeu uma ligação de um homem que se passou como funcionário do Banco do Brasil que teria dito que o cartão da idosa havia sido clonado e pediu para ela confirmar os dados e o endereço. O criminoso também disse que o banco ia mandar um motoboy ao endereço para trocar o cartão e que ela sequer precisaria ir até a agência. Como o golpe foi descoberto a tempo, conseguimos prender João Pedro, que seria a pessoa responsável por trocar o cartão da vítima , evitando assim um prejuízo para a idosa”, informou o delegado da DDF, Lucas Sá.

As investigações mostram que, além do golpe da troca de cartões bancários, o grupo criminoso que João Paulo faz parte também pratica o crime de clonagem de cartões de crédito.

Eles aparecem nos levantamentos policiais como criminosos especializados com atuação em vários estados e que tem como principal alvo os idosos. Com a prisão de João Paulo os policiais da DDF agora concentram os trabalhos na identificação e prisão dos outros três integrantes do grupo.

O delegado Lucas Sá pede para que as vítimas procurem a Delegacia de Defraudações e Falsificações na Central de Polícia, no Geisel, ou liguem para o 197 Disque Denúncia da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social.