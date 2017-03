Polícia detém três suspeitos e frustra assalto a residência em João Pessoa

Policiais da 1ª Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam dois homens e apreenderam um adolescente que são suspeitos de realizar vários assaltos a residências, nas últimas semanas, em João Pessoa.

Foto: Secom/PB

O trio, que já vinha sendo monitorado, foi interceptado no momento em que se preparava para invadir a casa de um aposentado, no bairro 13 de Maio.

Segundo informações do comandante da 1ª Companhia de Choque do Bope, capitão Bruno Rodrigues, quando as equipes chegaram, os três tinham acabado de pular o muro da residência.

“Montamos um cerco e interceptamos o trio logo após o anúncio do assalto. Eles são moradores do bairro da Penha, na Capital, e estavam em um carro com placas de Santa Rita”, detalhou.

Os suspeitos foram identificados como Edmílson Rosano de Oliveira Júnior, de 23 anos; Igor Souza da Silva, 21; e um adolescente, de 17. Os três foram levados para a Central de Polícia Civil, no Geisel.