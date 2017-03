Polícia desarticula grupo responsável por arrombamentos no Litoral Sul

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho investigativo dos policiais da 6ª Delegacia Seccional, no município de Pitimbu, efetuou, no início da manhã desta quinta-feira (16), a prisão de quatro homens suspeitos de serem responsáveis por furtos a imóveis de veranistas.

Foram presos por furto qualificado José Robson Morais da Silva, 21 anos, Cleiton Marlon de Sousa Ferreira, 18 anos, e Fabio da Silva Arruda, 26 anos, enquanto que Murilo João de Moura, 44 anos, foi autuado por receptação, uma vez que adquiria os produtos dos furtos da quadrilha.

De acordo com o delegado de Pitimbu, Luiz Eduardo Montenegro, a prisão se deu após três semanas de investigações na área litorânea, no intuito de localizar e prender a quadrilha responsável por vários furtos/arrombamentos à casas de veraneios na região de Pitimbu e Praia Azul, como também por meio de informações sigilosas pelo o 197- Disque Denúncia da Secretaria da Segurança e Defesa Social, que tem contribuído com o trabalho da Polícia, garantido sigilo absoluto das pessoas que colaboram.

“Após várias reclamações de pessoas, donos de imóvel de veraneio, de que estavam acontecendo os arrombamentos, a Polícia investigou e prendeu o grupo, que confessou ter praticado diversos delitos e ainda apontou o responsável pela receptação dos produtos, que no caso é o Murilo”, explicou a autoridade policial, acrescentando ainda que vários objetos, como botijões de gás, televisores, caixas de som, roupas entre outros foram recuperados e devolvidos para seus legítimos proprietários.

Segundo Eduardo Montenegro, todos os presos já respondem processo criminal, inclusive, o Fabio Silva foi preso no Estado de São Paulo por porte de arma de fogo. Os presos foram autuados em flagrante e recolhidos para a Cadeia de Alhandra e nesta sexta-feira (17) irão participar de audiência de custódia na Comarca de Caaporã.