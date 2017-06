Polícia da Paraíba prende bandidos que assaltaram agência dos Correios no RN

Na madrugada deste sábado (4), a agência dos Correios de Campo Redondo, no interior do RN, foi assaltada por vários indivíduos armados que conseguiram subtrair o cofre da agência e fugiram em direção ao estado da Paraíba.

Equipes policiais que estavam no policiamento na cidade de Picuí-PB, que faz divisa com a cidade de Campo Redondo-RN, montaram uma barreira policial no sentido de impedir a entrada dos assaltantes no estado, e lograram êxito.

De acordo com as equipes, a quadrilha estava fortemente armada, deparou-se com os policiais e houve uma troca de tiros no local. Os assaltantes fugiram pela mata adjacente abandonando o cofre intacto, as armas e os dois veículos utilizados no assalto à agência dos Correios.

Neste momento, as polícias militares da Paraíba e do Rio Grande do Norte em ação integrada fazem diligências na região para captura dos criminosos.