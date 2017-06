Polícia apresenta operação que desarticulou quadrilha suspeita de explosões a bancos

As polícias Civil e Militar da Paraíba apresentam na manhã desta segunda-feira (12), durante uma entrevista coletiva, o resultado de uma ação conjunta realizada na sexta-feira (9) que resultou na prisão de sete pessoas suspeitas de envolvimento com o grupo criminoso responsável por explodir caixas eletrônicos da agência do Bradesco, na cidade de Sertânia, em Pernambuco.

Foto: Secom/PB

Os suspeitos estavam escondidos em dois motéis localizados nos municípios de Sumé e Monteiro, no Cariri da Paraíba.

Os presos são: os baianos Fábio Adriano Mendes Cruz, de 38 anos, Remi da Silva Filho, 19, Felipe Oliveira de Araújo, 28 anos, José Ronilson da Silva, 35 anos; o paulista Alex da Silva Nascimento, de 29 anos, o cearense Djair Cícero da Silva, de 43 anos, e o pernambucano Zivanildo Evangelista dos Santos, 37.

Na ação, foram apreendidas mais de 500 munições de diversos calibres, quatro fuzis, três escopetas calibre 12, um revólver, uma pistola, explosivos, grampos, luvas, toucas para esconder o rosto, dois carros utilizados no crime e 221,07 mil em dinheiro que teria sido levado da agência.

As informações sobre o trabalho integrado das forças de Segurança Pública da Paraíba serão repassadas para a imprensa às 10h desta segunda-feira (12), na Central de Polícia Civil, no bairro do Catolé, em Campina Grande.