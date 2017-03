Polícia apreende revólver e mais de 2 kg de drogas em Bayeux

Policiais da 4ª Companhia Independente apreenderam mais de 2 kg de maconha e um revólver calibre 38, em duas ações de combate ao tráfico de drogas, realizadas na manhã desta quarta-feira (15), na cidade de Bayeux.

Duas pessoas foram conduzidas para a 5ª Delegacia Distrital, no município.

Na primeira ação, no bairro da Imaculada, uma mulher de 28 anos foi flagrada vendendo drogas em uma vila.

Durante a abordagem, ela foi encontrada com 20 trouxas de maconha prontas para a venda, mas estava guardando outras 51 embalagens com a mesma droga no congelador da geladeira de casa.

A segunda apreensão aconteceu na comunidade da Laje, no bairro do Sesi, onde foi realizado um cerco para prender um homem acusado de tráfico de drogas, inclusive com mandado de prisão já decretado contra ele.

Durante as buscas, foi encontrado um revólver calibre 38 na casa de um pedreiro, de 44 anos, que alegou que estava sendo forçado com ameaças para guardar a arma – que pertencia ao traficante.

Em uma residência abandonada, perto da casa do pedreiro, os policiais encontraram 2 kg de maconha enterradas no beco, em um buraco com quase 1 metro de profundidade.

A droga, o revólver e o homem que estava guardando a arma foram levados para a Delegacia.

Mais de 27 kg de drogas apreendidas – Com as apreensões da manhã desta quarta-feira (15), em Bayeux, a Polícia Militar chega ao saldo de 27 kg de drogas retiradas de circulação em apenas 48 horas (desde a tarde da última segunda-feira, 13), nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo, mas as ações contra o tráfico serão intensificadas ainda mais.