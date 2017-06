Polícia apreende armas e mais um suspeito de homicídio em João Pessoa

Foto: Secom/PB

Uma operação realizada nesta terça-feira (7) por policiais do 5º Batalhão resultou na apreensão de um adolescente suspeito de matar a tiros o flanelinha Rafael Soares Rodrigues, de 33 anos, próximo à praça do Coqueiral, na noite do último sábado (4), no bairro de Mangabeira, na capital. O jovem tem 16 anos e foi apreendido na companhia de outro adolescente, também de 16 anos.

Os dois estavam em uma casa, na comunidade Girassol, em Mangabeira, e com eles foram apreendidos dois revólveres, mais de 20 munições de espingarda e de revólver, duas balanças de precisão e dois capuzes.

O comandante da 2ª Companhia do 5º Batalhão, capitão Sidnei Paiva, disse que a operação trouxe mais uma resposta para os crimes ocorridos no último fim de semana, em Mangabeira.

“Nessa segunda-feira prendemos o autor do homicídio que aconteceu na sexta-feira, na comunidade do Iraque, e hoje (7) apreendemos o suspeito do homicídio que aconteceu no sábado, perto da praça do Coqueiral, dando resposta aos dois crimes contra a vida que ocorreram no bairro, nesse fim de semana”, destacou.

O oficial contou que o jovem apreendido nesta terça-feira confessou o homicídio. “Ele falou que o assassinato de Rafael teria como motivação o envolvimento com drogas, inclusive apontou a arma que foi utilizada no homicídio, um dos revólveres que apreendemos na operação”, completou.

Os dois suspeitos, as armas e os materiais apreendidos na operação foram levados para a Central de Polícia Civil, no Geisel.