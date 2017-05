Polícia apreende arma e drogas trocadas por objetos furtados de loja em João Pessoa

Foto: Secom/PB

A Polícia Militar apreendeu um rifle, uma balança de precisão e 150 gramas de maconha, na tarde desta segunda-feira (22), na comunidade do Gadanhe, no bairro do Padre Zé, na capital, em uma ação que começou com a prisão de um suspeito de arrombar uma loja de roupas, na semana passada, no mesmo bairro.

O suspeito, que tem 18 anos, foi preso por policiais da 3ª Companhia do 1º Batalhão e assumiu o crime, dizendo que trocou por drogas os dois notebooks, uma caixa de som e as peças de roupas levadas da loja, mas sem revelar o local.

A PM continuou as buscas e, por meio de informações, a Força Tática do 1º Batalhão chegou até o ponto de venda de drogas onde a ‘troca’ tinha sido realizada e apreendeu a arma, a maconha e a balança de precisão. Um suspeito que estava no local conseguiu fugir ao perceber a presença dos policiais entrando na comunidade.

O acusado de furtar a loja foi levado para a Central de Polícia Civil, no Geisel, bem como a arma e as drogas apreendidas na ação.