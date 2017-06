Polícia apreende adolescente e recupera dinheiro de assalto em JP

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de João Pessoa, Zona Norte, após ser acionada por populares, efetuou, na tarde dessa quinta-feira (8), a apreensão de um adolescente de 16 anos, durante fuga após ato infracional, no Centro da capital.

O jovem é acusado, juntamente com um comparsa, de realizar um assalto a uma empresa de telemarketing, responsável por arrecadar doações para tratamento contra o câncer.

No local, além de roubarem os pertences como bolsas, celulares e relógios, levaram todo o dinheiro do salário dos funcionários, pouco mais de 4 mil reais que tinham acabado de receber, além de terem agredido fisicamente uma das funcionárias.

De acordo com informações policiais, os acusados, após praticarem o crime, utilizaram um veículo Chevrolet/Chevette de propriedade de um dos acusados.

Ao chegarem nas proximidades do Fórum Cível da Capital, colidiram em um outro veículo, e logo após empreenderam fuga a pé, momento em que os policiais civis localizaram e fizeram a apreensão do adolescente, recuperando os pertences das vítimas e quase 3 mil reais em dinheiro.

Após a apreensão e recuperação dos pertences, a equipe policial contou com o apoio da Polícia Militar para conduzir as vítimas para a Delegacia da Infância e Juventude (Menor Infrator), sendo realizados os procedimentos legais do flagrante.

A partir daí, com a coleta das provas e das oitivas do jovem apreendido e das vítimas, a Polícia Civil identificou Danielle dos Santos, funcionária da empresa que até então era considerada vítima, como sendo a pessoa responsável por ter repassado para os acusados todas as informações relativas à prática do crime na empresa, informações do local, dia de pagamento de salário.

Posteriormente, a acusada confessou os atos praticados, recebendo voz de prisão em flagrante, sendo feitos os procedimentos legais na Central de Flagrantes, realizado exame de corpo de delito no Instituto de Polícia Cientifica, (IPC), sendo conduzida para Carceragem da Central de Polícia de João Pessoa, ficando à disposição da Justiça, devendo participar nesta sexta-feira (9) de audiência de custódia.