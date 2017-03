Polícia apreende 7 kg de maconha com dupla de moto durante blitz

Foto: Secom/PB

A Polícia Militar apreendeu 7 kg de maconha, no fim da tarde desta sexta-feira (24), em uma blitz realizada pelos policiais da 3ª Companhia do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e do 2º Batalhão, no bairro do Catolé, em Campina Grande. A droga, que seria entregue em pontos de venda do município, estava com dois suspeitos em uma mototáxi.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 100 gramas de droga com cada um dos ocupantes do veículo, que estavam escondendo os entorpecentes na cueca.

Com o garupa da moto, o presidiário do regime semiaberto Tiago Silva Ramos, de 30 anos, que já cumpre pena por tráfico, a PM encontrou nove tabletes que ele estava transportando em um saco plástico.

Ele foi conduzido juntamente com o mototaxista, de 42 anos, para o Distrito Integrado de Segurança Pública, no centro de Campina Grande.

114 kg em doze dias – A Polícia Militar apreendeu 114 kg de maconha, crack e cocaína desde o último dia 13, quando a corporação intensificou as ações contra o tráfico.

A maior parte das drogas foi apreendida nas cidades de João Pessoa, Bayeux, Rio Tinto e Campina Grande, com 16 suspeitos de tráfico de drogas detidos em flagrante. As ações serão intensificadas neste fim de semana.