Polícia aborda dupla e impede assalto a padaria em João Pessoa

A Polícia Militar abordou dois adolescentes, de 17 anos cada, que estariam se preparando para assaltar uma padaria, no início da manhã desta sexta-feira (3), e apreendeu com eles um revólver calibre 38, no bairro do Bessa, em João Pessoa. Os jovens são da cidade de Bayeux.

Foto: Secom/PB

A apreensão dos dois aconteceu quando uma das viaturas do 1º Distrito Integrado de Segurança Pública (Disp) de Manaíra, sob o comando do sargento Fernando Martins, realizava rondas e passou pela dupla, que se aproximava da padaria.

Segundo o sargento que comandava a equipe policial, um dos suspeitos ainda chegou a cumprimentar os policiais para tentar disfarçar.

“Ele acenou para nós, fazendo um sinal de cumprimento, mas desconfiamos porque os dois apresentaram um certo nervosismo quando perceberam a presença da viatura. Realizamos a abordagem e encontramos com eles a arma, que suspeitamos que seria usada para cometer um assalto à padaria”, disse.

Os dois foram levados para a Central de Polícia Civil, no Geisel, onde um deles foi liberado e contra o outro foi registrado um procedimento por porte ilegal de arma.