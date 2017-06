PMDB chantageia e tucanos seguem apoiando Temer

Pressionado pelo PMDB, que ameaçou até votar a favor da cassação do mandato do senador Aécio Neves (MG), o PSDB decidiu ficar no governo Temer, contrariando parte de seus deputados e senadores, destaca o jornal O Globo.

Foto: Ascom

Oficialmente, o motivo foi garantir a aprovação das reformas. Desde o fim da semana passada, porém, peemedebistas ameaçavam também impedir alianças para 2018.

Segundo o senador José Serra, deputados do partido não serão obrigados a votar pela rejeição da denúncia da Procuradoria Geral da República contra Temer, acrescenta o jornal.

*fonte: o globo