PMCG realiza processo seletivo para contratar pessoas para trabalhar no São João

Foto: Codecom/CG

A Prefeitura de Campina Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), está realizando nesta terça-feira, 23, inscrições para realização de um processo seletivo simplificado para contratação, imediata, de 190 pessoas que trabalharão nos serviços de limpeza do Parque do Povo e de outras áreas da cidade durante o Maior São João do Mundo. É uma oportunidade para que dezenas de pais e mães de famílias possam garantir uma renda temporária.

No Edital fica explícito que a contratação temporária poderá ocorrer, a critério e necessidade da administração, em convocar os candidatos aprovados, por ordem de classificação e de forma a atender a necessidade de excepcional interesse público. A seleção não gera direito adquirido do candidato à vaga ofertada, dependendo a contratação da por parte da Sesuma.

Aos auxiliares de serviços gerais aprovados e convocados são atribuídos a disponibilidade para varrição, catação de sacos plásticos, pintura de meio-fio e higienização de áreas públicas.

Segundo Joméres Tavares Monteiro, diretor do Departamento de Limpeza Urbana, mais de mil pessoas se inscreveram. Depois de analisados todos os critérios exigidos pelo edital, a Comissão fará a seleção criteriosa para 190 contratações, pelo prazo de 30 dias para o mês de junho. Mais 100 selecionados ficarão no cadastro de reserva.

Foto: Codecom/CG

Os trabalhadores receberão fardamento completo, alimentação, transporte e botas. A Sesuma fornecerá todo equipamento e, ao final do mês, receberão um salário mínimo.

O quadro efetivo de servidores da Sesuma, que atua na limpeza urbana de Campina Grande, é composto por quase 600 homens. Durante o Maior São João do Mundo, essa equipe receberá o reforço de mais 190 pessoas, totalizando quase 800 profissionais.