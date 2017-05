PMCG oferece empregos temporários para o Maior São João do Mundo

O secretário de Serviços Urbanos de Campina Grande (Sesuma), Geraldo Nobre, afirmou que a prefeitura está contratando pessoas para participar do “Matuto Limpeza”, emprego temporário que visa à limpeza da cidade durante o Maior São João do Mundo.

Foto: Paraibaonline

Em entrevista nesta terça-feira, 23, Geraldo ponderou que 190 pessoas serão contratadas para o serviço, com remuneração de um salário mínimo.

As inscrições estão sendo feitas na sede do Departamento de Limpeza Urbana, localizado no Açude Velho, Centro da Cidade, e se encerram hoje.

– O “Matuto Limpeza” vai estar presente no São João de Campina Grande durante 24h por dia. Vamos procurar proporcionar uma limpeza de qualidade. Ano passado tivemos uma aceitação de 97% e esperamos melhorar. Até ontem, cerca de 450 pessoas se inscreveram para a seleção. A seleção é feita através de questionário e também a forma física é levada em conta, pois é preciso preparo físico para realizar determinadas funções. O período de contratação é de 30 dias, de 1 de junho a 1 de julho, em turnos de seis horas. O “Matuto Limpeza” estará presente não só em Campina, mas nos distritos de Galante e São José da Mata – comentou.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.