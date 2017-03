PMCG lançará programa para quem não pode fazer transferência de imóvel em cartório

A Prefeitura de Campina Grande deve lançar no dia 03 de abril o programa de Regularização Imobiliária.

Segundo o secretário de Finanças do município, Joab Pacheco, o programa visa facilitar a vida do contribuinte que adquiriu um imóvel, mas não quer pagar o IPTU com o nome do antigo proprietário.

Joab disse que muitas pessoas, ao comprarem um imóvel, não fazem a transferência para o próprio nome por causa da taxa de 3,5% no cartório e do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

– A prefeitura está facilitando a vida desses contribuintes, permitindo que eles já transfiram o imóvel para o nome dele, no sentido fiscal. A ideia é apenas regularizar a situação e com isso facilitar a vida deles para uma futura transferência em cartório. Ou seja, o contribuinte vai pagar o IPTU sobre o imóvel que de fato já comprou, e a legalização oficial em cartório ele vai ter que fazer algum dia – explicou.

As informações repercutiram na Rádio Campina FM .