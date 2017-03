PMCG desmente programação de São João divulgada nas redes sociais

Além da nota de esclarecimento emitida pela Prefeitura Municipal de Campina Grande sobre a divulgação de uma falsa programação do Maior São João do Mundo, que está sendo compartilhada nas redes sociais, o coordenador de Comunicação do município, Marcos Alfredo, também desmentiu e ressaltou que não passa de boataria.

Foto: Reprodução/ Internet

Em entrevista a uma emissora de rádio, Alfredo disse que a suposta programação é falsa e a imagem que circula nas redes sociais foi feita através do edital de licitação para as empresas interessadas em gerir a festa neste ano.

– É um grande equívoco. Já emitimos nota falando sobre isso. Essa imagem foi feita do edital de licitação para as empresas que querem gerir o Maior São João do Mundo. É apenas uma referência para orientar sobre a qualidade da programação. É também uma referência para que os artistas locais também participem da festa – explicou.

Marcos ainda ressaltou que até o momento não tem nada definido sobre a programação do São João e que até a próxima semana deve sair o nome da empresa ganhadora da licitação para gerir a festa.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.