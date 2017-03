PM convoca candidatos para o exame de saúde do Curso de Formação de Oficiais

A Polícia Militar publicou, nessa sexta-feira (10), a convocação de 46 candidatos para realizarem o exame de saúde do Curso de Formação de Oficiais, no próximo dia 22. Os convocados – 41 homens e 5 mulheres – foram considerados indicados no exame psicológico, realizado no último domingo (5), cujo resultado também foi publicado na página da corporação: www.pm.pb.gov.br

O exame de saúde, que é a terceira fase do concurso, será realizado no próximo dia 22 e tem caráter eliminatório. Os candidatos que disputam as 30 vagas oferecidas este ano (25 para homens e 5 para mulheres) já passaram pela etapa intelectual (a prova do Enem) e o exame psicológico.

Este foi o concurso de maior média já registrado pela PM, com os primeiros colocados ultrapassando os 775 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio – resultado que credencia o candidato para a maioria dos cursos das melhores faculdades públicas do país.

foto: Secom/PB

Atenção – Os candidatos devem comparecer à policlínica da Polícia Militar, localizada na Rua da Areia, S/N, no Centro da capital, até, no máximo, 9h. Quem não chegar até esse horário, será automaticamente eliminado.

Os concorrentes devem comparecer ao local com um documento de identidade com foto e de posse de todos os exames laboratoriais exigidos no edital do concurso. Eles passarão por inspeções biométricas e médico-odontológica.

Entre os testes, está a aferição de altura, que é de no mínimo 1,65 m para candidatos do sexo masculino e 1,60 para o feminino, além do peso e a proporção entre essas duas medidas. O objetivo desta etapa é avaliar o estado geral de saúde, física e mental do candidato e determinar as condições indispensáveis ao desempenho da profissão de policial militar.

Os exames laboratoriais exigidos são de responsabilidade do candidato e só serão aceitos os originais e que tenham sido expedidos nos 90 dias anteriores à data de realização do exame do candidato. São eles:

– Radiografia do Tórax em PA;

– Eletroencefalograma;

– Teste Ergométrico;

– Teste Audiométrico;

– Escarro: Pesquisa de BAAR;

– Hemograma Completo (inclusive Contagem de Plaquetas);

– Tipagem sanguínea (fator RH);

– Uréia;

– Creatinina;

– Glicemia (em jejum);

– Sorologia para Chagas;

– VDRL;

– Sorologia para Hepatite “B” e “C” (Hbs Ag, anti-Hbc IgG e Ig M, anti-Hbs, anti-HCV);

– Parasitológico de Fezes;

– Sumário de Urina.