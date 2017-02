Pleiteante ao cargo: “Presidência da CCJ será resolvida sem disputa”

Com o nome colocado para presidir a Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa, o deputado Trócolli Júnior (Pros) espera que a escolha seja feita sem que haja disputa, uma vez que o colega de bancada Anísio Maia (PT) também se dispôs a pleitear o cargo.

Ele negou que esteja sendo privilegiado para ocupar o cargo, até porque tem outras pessoas interessadas também. Contudo, disse não ter nenhuma dificuldade para resolver a questão da CCJ, pois já é um dos membros da Comissão hoje e já foi indicado para ser novamente um dos componentes e os sete deputados é quem vão decidir quem será o presidente.

Foto: Paraibaonline

“Eu acompanho, politicamente nesta Casa, o deputado Gervásio Maia, que é quem dará a orientação para a solução desse impasse. O presidente já sabe quem são os indicados, mas nós estamos aqui para somar e para ajudar”, disse.

No entanto, o deputado fez um registro de público de que a ocupação do cargo de presidente da CCJ será resolvida em consenso e sem que haja nenhum tipo de disputa.

Como o governo tem maioria na Casa e poderá fazer a sua indicação, foi indagado ao deputado se ele não ficaria chateado com a escola de outro nome pelo presidente Gervásio Maia (PSB). Trócolli Júnior respondeu que não ficaria porque tem uma linha de comportamento na Assembleia Legislativa.

“Eu sigo o deputado Gervásio Maia, que, consequentemente, segue o PSB e o governador do Estado. Então, nós iremos continuar trilhando essa mesma linha até enquanto eu for respeitado como eu sou respeitado dentro do grupo”, avaliou.

