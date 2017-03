Plano estratégico para 2035 é presente da população, afirma coordenador

O Plano estratégico Campina 2035 será entregue nesta sexta-feira, 24, em sessão especial na Federação das Indústrias de Campina Grande (Fiep).

Com o objetivo de planejar a cidade para os próximos anos, o documento, dividido em três etapas, foi construído com o acompanhamento de vários setores da sociedade civil organizada.

Em entrevista na tarde desta quinta-feira (23), o coordenador do plano, empresário Renato Lago, explicou as etapas do projeto.

– O plano foi composto de três etapas. A inicial era pra diagnosticar como Campina estava quando iniciamos os trabalhos. A seguinte, o que nós a queremos em 2035. E a terceira etapa: Como chegar lá? Quais meios para atingir nossos objetivos e metas – frisou.

Renato destacou o apoio da população campinense ao plano e disse que as pessoas estão dando um presente ao poder público.

– Foi impressionante a aceitação que tivemos da sociedade para desenvolver esse trabalho. Não quisemos pegar dinheiro do poder público, por isso buscamos as classes produtoras, os sindicatos, as empresas e fomos muito bem acolhidos. É um projeto que não tem pai, é da população campinense. Isso é um presente que a população está entregando ao poder público – ressaltou.

Cidades como Lagoa Seca, Massaranduba, Fagundes, Queimadas e Boa Vista também serão contempladas.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.