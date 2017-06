Piloto desmente Temer: ele sabia que o avião era da JBS

A versão do empresário Joesley Batista sobre a viagem do então vice-presidente Michel Temer (PMDB) e família em avião da empresa JBS foi confirmada ao jornal O Globo pelo piloto do voo, José de Oliveira Cerqueira.

Foto: Marcos Corrêa/ PR

Ele, que levou o casal de São Paulo a Comandatuba (BA), em 2011, confirmou ter entregado um buquê de flores à mulher de Temer no jatinho, na volta para São Paulo.

“A empresa me orientou a informar que quem enviou foi dona Flora”, contou, referindo-se à mãe de Joesley.

* fonte: oglobo