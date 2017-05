PF detecta telefonema de senador pedindo ajuda a ministro do Supremo

As investigações da Polícia Federal detectaram, no mês passado, um telefonema entre Aécio Neves e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.

O ‘tucano’ solicita a Gilmar que apele ao senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) para que ele aprove o projeto que trata de abuso de autoridade – aquele que visa inibir as investigações por parte da PF, Ministério Público e Judiciário.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

