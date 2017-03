Petista critica “pais da transposição”: É um verdadeiro circo

“Está parecendo um verdadeiro circo”, afirmou o deputado Anísio Maia (PT-PB) sobre os políticos que, segundo ele, estão se apropriando da transposição do Rio São Francisco e se colocando como mentores da obra.

Em entrevista na tarde desta quarta-feira (08), Anísio disse que não adianta fazer mídia em cima das obras, com fotos e entrevistas, pois a população sabe quem realmente investiu e trouxe as águas do Velho Chico para o Nordeste.

– São tantos malabaristas que vão precisar de trapézio para todo esse povo aparecer mais do que já querem. Na verdade, não adianta fazer selfie, dar entrevista… Daqui a pouco vão tomar banho pra dizer que estão testando a água. Não adianta, porque o Brasil inteiro sabe quem foram os responsáveis pela transposição. Isso é uma grande demagogia, um oportunismo político, mas o povo sabe que se não fosse Lula não haveria transposição. O presidente golpista foi obrigado a concluir a obra, pois, se fosse por ele, não haveria nem investimento para a obra. Acho isso tudo uma palhaçada – lamentou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.