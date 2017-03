Pesquisa constata redução na inadimplência do consumidor

Em todo o país, a inadimplência do consumidor caiu 8% em fevereiro, já excluídas as sazonalidades, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (10) em São Paulo, pela empresa Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito.

No acumulado dos últimos 12 meses, houve retração de 3,5% na comparação com os 12 meses anteriores. Em comparação com fevereiro de 2016, a queda foi de 8,3%.

Quando avaliadas as regiões do país, nos últimos 12 meses, a única que teve aumento da inadimplência foi a região Norte (1,4%).

No Centro Oeste, a queda foi de -0,3%, no Nordeste, de -0,1%, no Sul, de -5,3% e no Sudeste, de -5,1%.

Segundo economistas da empresa, as adversidades ocorridas na economia, ao longo dos últimos dois anos, geraram grande cautela nas famílias, inibindo o consumo e contribuindo para a diminuição do fluxo de inadimplência.

“Mantendo a perspectiva de pequeno crescimento da economia e renda, juros menores e inflação controlada, espera-se uma retomada sustentável da demanda de crédito, expandindo a renda disponível das famílias, fatores que colaboram para manter o atual ritmo de queda da inadimplência”, finaliza a empresa.