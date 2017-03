Pequenos negócios enfrentam gargalos para exportação

Os pequenos negócios do Brasil ganharam impulso para uma maior integração com os seus vizinhos de continente. Sebrae e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) assinaram na última quarta-feira (8), em cerimônia no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), um acordo para criar comunidades virtuais binacionais na plataforma on-line ConnectAmericas.

O Sebrae será o gestor no Brasil da ferramenta, criada pelo BID, com o objetivo de fomentar o comércio internacional das pequenas empresas.

Antes da assinatura, o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, anunciou dados de uma pesquisa feita pela instituição, que aponta 66 pontos de estrangulamento que impedem o processo exportador de micro e pequenas empresas.

Segundo Afif, 90% das dificuldades se referem a itens relativos à aduana e à Receita Federal. Para importação, 75 pontos críticos foram levantados.

“O termo técnico para você tirar uma mercadoria é ‘desembaraçar’, mas o sistema foi feito para embaraçar. Precisamos que as mercadorias sejam entregues ponto a ponto e desembaraçadas com rapidez”, afirmou Afif, convocando dirigentes e autoridades presentes – entre eles o ministro Marcos Pereira, do MDIC; o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade; e o presidente dos Correios, Guilherme Campos – a se unirem numa força-tarefa para derrubar essas barreiras.

A comunidade Brasil/Argentina será a primeira que o Sebrae criará, como gestor no Brasil do ConnectAmericas.

A iniciativa faz parte das ações do projeto denominado Simples Internacional, conjunto de ações que visam ampliar as exportações das MPE ao usar meios como o operador logístico internacional e o sistema de moeda local.

Serão realizadas, ao longo de cinco anos, ações de aproximação comercial e de business intelligence, além de incentivo à participação de empresários atendidos pelo Sebrae em eventos promovidos pelo banco.

Representante do BID no Brasil, Hugo Flórez Timorán informou que a instituição trabalha com mais de 100 mil empreendedores em toda a América Latina, sendo apenas 12,5 mil no país.

“Estamos esperançosos que, a partir da parceria com o Sebrae no ConnectAmericas, poderemos contribuir para que tenhamos mais pequenas empresas exportadoras no Brasil”, disse.

Segundo o ministro Marcos Pereira, o governo também está concluindo acordos comerciais e reduzindo barreiras às exportações.

“Buscamos ampliar a participação das nossas empresas no mercado internacional por meio das ações do Plano Nacional de Cultura Exportadora (PNCE) e soluções internas para a melhoria da competitividade do comércio exterior”, afirmou.