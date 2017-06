Pela 1ª vez em Campina, Thaeme e Thiago lotam Parque do Povo no Dia dos Namorados

Com apenas seis anos de carreira, mas já considerada uma das maiores atrações sertanejas do país, a dupla Thaeme e Thiago atraiu uma multidão de forrozeiros para o Parque do Povo em plena segunda-feira, abrindo a segunda semana de programação d’O Maior São João do Mundo.

Foto: Codecom/CG

Misturando sucessos como “Ai que dó” e “Coração Apertado”, que impulsionaram a carreira da dupla, com as músicas do álbum lançado em maio deste ano, Thaeme e Thiago atraíram não apenas os casais que resolveram comemorar a “noite dos namorados” no Quartel General do Forró, como também uma legião de fãs que cantou junto com a dupla durante todo o show.

