Pedro: Transposição é resultado da luta do povo nordestino

fotos: ascom

O deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) participou nesta sexta-feira (10), ao lado do presidente Michel Temer (PMDB), do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, do senador Cássio Cunha Lima (PSDB) e de outros políticos e autoridades paraibanas das solenidades para assinatura de duas ordens de serviços para intervenções na BR-230 e a que marcou a chegada das águas do rio São Francisco na Paraíba, por meio das obras de transposição.

Pedro, que desembarcou em Campina Grande junto com a comitiva do presidente Michel Temer, disse que a conclusão das obras da transposição no eixo Leste foi graças a uma luta do povo nordestino.

“O povo é a principal personagem desse processo tão importante e que vai mudar completamente a realidade local. As águas chegam a Paraíba para garantir dias melhores a toda uma população penalizada pela seca”, disse.

Durante a solenidade no município de Monteiro, o deputado voltou a reforçar pedido de urgência para conclusão das obras da transposição das águas do Rio São Francisco no eixo Norte, que chegará na Paraíba pela região de Cajazeiras.

“Recebemos a confirmação de que os trabalhos daquela parte das obras serão retomados o mais rápido possível”, disse.

O deputado Pedro Cunha Lima (PSDB) ressaltou a importância das obras de adequação de tráfego na BR 230, entre Cabedelo e João Pessoa, para a economia do Estado.

Para ele, além de melhorar a mobilidade das pessoas que passam pelos locais, a terceira faixa também é fundamental para fortalecer o transporte de cargas na Paraíba. A obra é fruto de emenda coletiva, apresentadas pela bancada paraibana ao Orçamento Geral da União.