Pedreiro morre vítima de descarga elétrica no Cariri paraibano

Um homem faleceu no município de São Sebastião do Umbuzeiro, localizado no Cariri paraibano, nessa segunda-feira(5).

O pedreiro Marcos Teixeira de Araújo estava trabalhando numa residência quando foi vítima de uma descarga elétrica.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM