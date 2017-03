PDT renova mandato do presidente e confirma Ciro Gomes como candidato em 2018

Carlos Lupi foi reconduzido à presidência nacional do PDT pelo Diretório Nacional, durante a XXIII Convenção Nacional do partido, realizada neste final de semana, em Brasília.

Durante o evento, foram debatidas as diretrizes do próximo biênio e ações para consolidar a campanha de Ciro Gomes à presidência da República, em 2018. Ciro foi aclamado vice-presidente nacional do partido.

Sob os gritos de “fora Temer”, o partido fechou questão contra as reformas Trabalhista e Previdenciária, por unanimidade.

A votação foi rápida, já que uma posição diferente estaria em desacordo a ideologia trabalhista.

Antes de passar a palavra ao pré-candidato à presidência Ciro Gomes, Lupi falou um pouco da caminhada que o partido tem travado e a necessidade de ter o político cearense à frente do Executivo.

“Ciro representa a nossa esperança de restituir ao país a justiça social, o desenvolvimento e a soberania nacional. Quando falam negativamente do fato de Ciro ser franco e direto, eu digo que são poucos os homens que podem fazer isso. Só os honestos, os que não têm rabo preso, falam a verdade, doa a quem doer”, enfatizou Lupi.

Emocionado, Ciro deixou claro que está ciente do duro caminho que tem pela frente em sua empreitada.

“Um caminho espinhoso e de confronto percorrido por Getúlio (Vargas), Jango (Goulart) e por (Leonel) Brizola”, afirmou.

“Estou preparado para enfrentar o que vier. Não me conformo em ver o país entregue aos interesses estrangeiros, do capital, enquanto o desenvolvimento é negado para o seu povo”, argumentou o ex-governador cearense.

“Estive decidido a abandonar a política. Veio o golpe e fiquei profundamente desapontado com os rumos do país. Então surgiu Lupi e seu convite de me por de volta na luta. Fiquei relutante e cedi. Pela primeira vez na minha vida política, me sinto pertencente a um partido. Pois então companheiros, lhes garanto, o povo brasileiro ‘verá que um filho teu não foge a luta’”, concluiu Ciro, abafado pela frase de ordem “Brasil para frente. Ciro presidente!”.

Presidentes dos movimentos sociais do PDT, parlamentares, dirigente estaduais e outros líderes trabalhistas estavam presentes e atuantes ao longo da reunião, expondo o desenvolvimento da luta nos últimos dois anos e apontando ações para o próximo período.